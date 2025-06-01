СБУ вдарила по аеродромах РФ: дрони наводилися на бомбардувальники за допомогою штучного інтелекту

Дрони були зі штучним інтелектом. Фото: скріншот

Іноземне видання Clash Report повідомило, що українські військовослужбовці натренували дрони за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про автоматичне наведення дронів на російські бомбардувальники. Наразі обговорюється операція «Павутина», яку провела Служба безпеки України.



«Минулого року українська військова розвідка просканувала російські бомбардувальники та навчила штучний інтелект розпізнавати їх та виконувати алгоритми автоматичної атаки з пікірування. Сьогодні ми бачимо результати», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.



«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.