Сьогодні, 2 червня 2025 року, у Стамбулі відбудеться другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією.

Українська делегація прибула до Стамбула. Переговорну групу України очолює голова Міноборони Рустем Умеров. Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським прилетіла до Стамбула вчора ввечері.

Зустріч запланована на 13:00 за місцевим часом (збігається з київським) і, за інформацією росЗМІ, пройде в палаці Чираган на березі Босфору.

Нейросітка штучного інтелекту ChatGPT вважає, що, незважаючи на значні розбіжності, обидві сторони готові до діалогу. Попередній раунд 16 травня завершився обміном полоненими, але без досягнення сталого перемир'я. Сьогоднішня зустріч може стати кроком до деескалації конфлікту.

Позиція України

Українська делегація представить «дорожню карту» щодо досягнення миру.

Серед ключових пунктів:

30-денне повне припинення вогню

взаємний обмін полоненими та повернення українських дітей, вивезених до Росії

проведення саміту між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним

збереження військового потенціалу України

відмова від визнання анексії українських територій

виплата Росією репарацій

початок територіальних переговорів із поточних ліній фронту.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна та її союзники не отримали від Росії чіткої позиції перед зустріччю, що викликає сумніви щодо серйозності намірів Москви.

Позиція Росії

Москва не надала попереднього меморандуму і планує озвучити свої умови безпосередньо на зустрічі.

Серед відомих вимог:

відмова України від вступу до НАТО

визнання російських територіальних претензій та зняття санкцій.

Міжнародна участь

У переговорах беруть участь представники США, Великобританії, Франції та Німеччини.

Президент США Дональд Трамп закликав сторони до компромісу, попередивши про можливе зниження американської підтримки у разі провалу переговорів.

На думку нейросітки штучного інтелекту, за підсумками сьогоднішньої зустрічі, серйозних поступок з обох сторін поки що малоймовірно очікувати.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що призначені на 2 червня переговори у Стамбулі пройдуть без представництва США.