Супутникові знімки атаки СБУ: знищено 8 літаків на авіабазі в Іркутській області

На авіабазі «Біла» в Іркутській області знищено 8 стратегічних бомбардувальників.

З'явилися перші супутникові знімки авіабази «Біла» в Іркутській області після атаки СБУ. На фото зафіксовано наслідки удару, завданого по одному з ключових стратегічних аеродромів Росії.

Фото: Chris Biggers X(Twitter)

Як уточнюється, «тільки на одному аеродромі достовірно знищено 8 унікальних літаків: 4х Ту-95МС та 4х Ту-22М3». За попередньою інформацією, три Ту-95МС знищено повністю, ще один отримав пошкодження, аналогічна ситуація — із чотирма Ту-22М3.

Таким чином, втрати на одній авіабазі становлять вісім стратегічних бомбардувальників.

Раніше повідомлялося , що джерела повідомили про те, що «всього... на поразку зазнали 40 ворожих літаків на 4 авіабазах РФ». Також зазначалося , що українські військовослужбовці наводили дрони на російські бомбардувальники за допомогою штучного інтелекту.