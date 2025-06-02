РФ вдарила по центру Слов`янська: пошкоджено будівлі та житловий будинок

Російські окупанти у понеділок, 2 червня, атакували Слов'янськ Донецької області за допомогою безпілотника. Відомо про пошкодження в місті. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Близько четвертої ранку місто зазнало чергового ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.
За словами Ляха, внаслідок російського обстрілу пошкоджено адмінбудівлі, кафе та багатоповерхівки у центральній частині.
Начальник МВА зазначив, що постраждалих та жертв немає.
Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 31 травня, кілька разів обстріляли Донецьку область.
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