РФ вдарила по центру Слов`янська: пошкоджено будівлі та житловий будинок

Росіяни атакували Слов`янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти у понеділок, 2 червня, атакували Слов'янськ Донецької області за допомогою безпілотника. Відомо про пошкодження в місті. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Близько четвертої ранку місто зазнало чергового ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.



За словами Ляха, внаслідок російського обстрілу пошкоджено адмінбудівлі, кафе та багатоповерхівки у центральній частині.





Начальник МВА зазначив, що постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 31 травня, кілька разів обстріляли Донецьку область.