Російські окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є жертва та поранені

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Костянтинівка у неділю, 1 червня, потрапила під російський удар. Внаслідок атаки загинула жінка, також четверо людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Армія РФ о 21:35 завдала трьох авіаударів за допомогою «ФАБ-250». У зоні поразки виявилася житлова забудова.



У відомстві уточнили, що у своєму будинку загинула 60-річна мешканка. Ще четверо цивільних — чоловіки 33, 83 років та 73 та 78-річні жінки отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи, опіки. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як середню тяжкість.



Крім того, пошкоджено 26 приватних будинків лінії електромережі, газопровід та автотранспорт.



Раніше ми писали, що вранці 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ. Ніхто не постраждав.