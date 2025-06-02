Росіяни вбили п'ятьох мирних жителів на Запоріжжі

Минулої доби російські військові вбили п'ятьох мирних жителів у Запорізькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

1 червня у селі Тернувате Запорізького району внаслідок удару керованими авіабомбами загинули троє жінок — 18, 35 та 56 років.

«Ворог поцілив по проїжджій частині поряд із продуктовим магазином У результаті ударів зруйновано будівлі магазину та розташовані поряд будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, за добу внаслідок ворожих атак було поранено дев'ятьох людей.

За даними влади, ворог завдав 593 удару по 16 населених пунктах Запорізької області. У тому числі один ракетний удар прийшовся по самому Запоріжжю.

Під авіаобстріл потрапили Тернувате, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне та Копані - всього зафіксовано 12 авіаударів.