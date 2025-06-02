Сили оборони знищили САУ «Гвоздика» на Покровському напрямку

На Покровському напрямку Сили оборони України знищили самохідну артилерійську установку «Гвоздика» противника. Про це повідомили на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).
Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Корсар» вистежили САУ в лісопосадці та завдали по ній удару дронами. Кількома влучними влучаннями установку з боєкомплектом було знищено просто в укритті.
«Нам подобається, як воно горить, тому палимо ворожу техніку далі», - йдеться в повідомленні.
Також українські захисники на цьому напрямку відбили 47 атак агресора в районах населених пунктів: Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.
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