Операція «Павутина»: у Челябінську шукають слід складу дронів для України

Після атаки українських дронів 1 червня силовики затримали орендарів складу у Челябінську. Їх підозрюють у збиранні безпілотників для України.

«Орендарів затримали. На складах зараз пусто. Взято проби на предмет можливого перебування у приміщеннях вибухових речовин», — йдеться у повідомленні проєкту ВЧК-ОГПУ. Про це також повідомляють кілька джерел, у тому числі «Ура Ру» та ТГ-канал SHOT, підконтрольний російським силовикам.

Склад, про який йдеться, знаходиться у промисловій зоні на Свердловському тракті, приблизно за п'ять кілометрів від центру міста. За даними ЗМІ, приміщення здавалося в оренду через агентство нерухомості за 350 тисяч рублів на місяць.

Офіційні коментарі від СК та пресслужби ФСБ щодо України ще не надходили.

Затримання відбулися після масованої атаки дронів 1 червня в рамках операції «Павутина» — тоді були атаковані аеродроми у п'яти російських регіонах: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.