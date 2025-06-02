На Харківщині ракета РФ пробила трасу: величезна воронка

Воронка від ракети KN-23. Фото: тг-канал Полковник ГШ

У Харківській області зафіксовано влучання російської балістичної ракети по автомагістралі. Фото масштабної воронки після удару опублікував Telegram-канал «Полковник ГШ».



На знімку видно, що ударна воронка займає майже всю ширину проїжджої частини. За оцінкою з фото, її діаметр становить близько 8-10 метрів, а глибина може досягати 3-4 метрів. Асфальт повністю зруйнований, бетонні плити розкидані в сторони.



Судячи з характеру руйнувань і точності попадання, може йтися про застосування тактичної балістичної ракети KN-23, яка є північнокорейським аналогом російського «Іскандера».



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські війська завдали п'ять ракетних і 66 авіаударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. Ворог застосував вісім ракет і 115 керованих авіабомб.

Раніше Росія застосувала північнокорейську ракету КН-23 під час удару по Києву. Нагадаємо, у ракетах КНДР KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти 2023 року.