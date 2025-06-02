Атака дронів на аеродроми РФ: відомо, скільки літаків було знищено

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що під час спецоперації «Павутина», коли було атаковано російські військові аеродроми, було знищено щонайменше 13 літаків армії РФ. Про це він написав у телеграм.
«Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено (загалом понад 40)», — зазначив він.
Коваленко додав, що надалі інформація буде додатково надана Службою безпеки України.
Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.
Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. У свою чергу голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.
«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.