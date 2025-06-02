ЗС РФ окупували село на Сумщині та просунулися на Донеччині — DeepState

Просування ЗС РФ на Сумщині. Фото: скріншот DeepState

Російські війська окупували село Костянтинівка в Сумській області, а також просунулися в районах Олексіївки, Рідкодуба і біля Карпівки. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Просування ЗС РФ на Сумщині. Фото: скріншот DeepState

За їхніми даними, сили РФ продовжують розширювати зону активних бойових дій на Сумщині. Більша частина населеного пункту Олексіївка вже перебуває в так званій «сірій зоні».

Просування ЗС РФ на Сумщині. Фото: скріншот DeepState

Також зафіксовано просування противника в районі Рідкодуба і Карпівки, розташованих у Лиманській територіальній громаді Донецької області.

Просування ЗС РФ на Донеччині. Фото: скріншот DeepState

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за добу зафіксовано 20 атак противника в районах Греківки, Новомихайлівки, Надїї, Рідкодуба та Ямполя.

Просування ЗС РФ на Донеччині. Фото: скріншот DeepState

Раніше повідомлялося, що атаки окупантів на Сумщину з кожним днем посилюються.