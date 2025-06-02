Російські дрони атакують Дружківку на Костянтинівському напрямі

На Костянтинівському напрямку російська армія посилила атаки FPV-дронами по Дружківці.

Сьогодні, 2 червня, було завдано ударів по Дружківській цивільній інфраструктурі: «близько 3:40 ночі, 2 червня, внаслідок удару безпілотного літального апарату по території одного з міських підприємств спалахнула пожежа. Вогонь охопив дахи гаражних боксів та будівлю їдальні. На щастя, серед мирного населення постраждалих немає», — повідомляють «Новини Краматорського району».

Військові ЗСУ у ТГ-каналі повідомляють, що «зі збільшенням активності та просування противника на Костянтинівському напрямку частіше і частіше залітають ланцетами та FPV-дронами в район Дружківки».

Інформацію про активність армії РФ підтверджують і дані DeepState:

Джерело: DeepState

Нагадаємо, російські війська за минулу добу обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.