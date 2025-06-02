Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Житомира за атаку на стратегічні авіабази

02 червня 2025, 14:27

Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Житомира за атаку на стратегічні авіабази

Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Житомира за атаку на стратегічні авіабази

У Росії опублікували фотографію та оголосили у розшук 37-річного уродженця Житомира Артема Тимофєєва. Його підозрюють у причетності до атак безпілотників на російські військові аеродроми, включаючи аеродром «Біла» в Іркутській області.

Орієнтування на Тимофєєва опублікувала адміністрація міста Усть-Кут. Після уваги ЗМІ адміністрація видалила посаду, пише портал «Медуза».

Дрони були запущені з території, де знаходилися припарковані фури, що використовувалися як мобільні платформи.

Артем Тимофєєв, за версією слідства, пов'язаний із участю в організації доставки тих самих фур, з яких і були запущені дрони для ударів по російських авіабазах, пишуть росЗМІ.

Відмітимо: спочатку з'явилася інформація, що Артем Тимофєєв родом із Донецька. Потім Telegram-канал Baza і низка російських ЗМІ повідомили, що  розшукуваний з Житомира і деякий час жив у Києві. Ці відомості з'явилися в публікаціях новин та орієнтуванні правоохоронних органів, незважаючи на початкову вказівку місця народження (Донецьк).

Нагадаємо, в рамках спецоперації Служби безпеки України «Павутина» під удар потрапили військові об'єкти в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. Було знищено та пошкоджено понад 40 стратегічних літаків, включаючи Ту-95МС, Ту-22М3, а також літаки радіолокаційного дозору А-50.

Попередня оцінка втрат від застосування безпілотників становить близько 7 мільярдів доларів.

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:13
У РФ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст
14:53
РФ посилила охорону аеродромів у Криму після атак дронів
13:36
Окупанти повідомили про обстріл Сватового: пошкоджено будівлю
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
усі новини
16:53
Армія РФ вдарила по селу під Краматорськом: з-під завалів зруйнованого складу дістали тіло загиблого
16:46
ЗСУ підтвердили знищення 41 літака на аеродромах РФ
16:28
МіГ-29 ЗСУ вдарив по базі ЗС РФ та складу БК у Тьоткіно
16:27
«Дронів дуже багато і дорога дуже небезпечна»: волонтер показав, як відбувається евакуація з Покровська
15:13
У РФ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст
14:53
РФ посилила охорону аеродромів у Криму після атак дронів
14:19
СБУ вразила Кримський міст — цього разу під водою
13:40
РФ обстріляла Чистоводівку з РСЗВ: двоє загиблих, троє поранених
13:36
Окупанти повідомили про обстріл Сватового: пошкоджено будівлю
13:23
Російський авіаційно-космічний форум біля Москви перенесли із міркувань безпеки та санкції
13:14
Війська РФ вранці обстріляли Костянтинівку: у місті є пошкодження
13:04
Дрон зафіксував Суми перед ударом: 25 постраждалих
12:22
Росія просувається на Костянтинівському напрямку
11:53
У Краматорську майже 3000 абонентів залишилися без газу: причина
11:40
Переговори — не про мир: Медведєв пригрозив із соцмережі
10:48
СБУ затримала «крота» ФСБ у штурмовій бригаді Нацгвардії
10:42
Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 12 російських літаків після операції «Павутина»
10:16
Армія РФ вночі двічі вдарила по промзоні Краматорська
10:14
DeepState: російські війська просунулися на Донеччині у чотирьох населених пунктів
09:56
Удар по центру Сум: один загиблий, троє поранених
усі новини
ВІДЕО
Волонтери евакуювали мешканців Покровська. Фото: скриншот «Дронів дуже багато і дорога дуже небезпечна»: волонтер показав, як відбувається евакуація з Покровська
03 червня, 16:27
Українські дрони атакували Росію та Крим — МО РФ Українські дрони атакували Росію та Крим — МО РФ
03 червня, 08:14
Наслідки удару по селищу Старорайське на Донеччині. Фото: ДСНС Російська армія обстріляла селище під Дружківкою: виникла масштабна пожежа на підприємстві
02 червня, 23:07
Атака БПЛА на Воронезьку область. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області: загинули російські військові
02 червня, 21:47
Окупанти стріляють по дрону ЗСУ. Фото: кадр із відео Дрон ЗСУ уникнув обстрілу і вразив машину росіян
02 червня, 20:06
Аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Білозерському. Фото: ДСНС У Білозерському на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи: з-під завалів дістали фрагменти тіл
02 червня, 19:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір