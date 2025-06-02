Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Житомира за атаку на стратегічні авіабази

У Росії опублікували фотографію та оголосили у розшук 37-річного уродженця Житомира Артема Тимофєєва. Його підозрюють у причетності до атак безпілотників на російські військові аеродроми, включаючи аеродром «Біла» в Іркутській області.



Орієнтування на Тимофєєва опублікувала адміністрація міста Усть-Кут. Після уваги ЗМІ адміністрація видалила посаду, пише портал «Медуза».

Дрони були запущені з території, де знаходилися припарковані фури, що використовувалися як мобільні платформи.



Артем Тимофєєв, за версією слідства, пов'язаний із участю в організації доставки тих самих фур, з яких і були запущені дрони для ударів по російських авіабазах, пишуть росЗМІ.

Відмітимо: спочатку з'явилася інформація, що Артем Тимофєєв родом із Донецька. Потім Telegram-канал Baza і низка російських ЗМІ повідомили, що розшукуваний з Житомира і деякий час жив у Києві. Ці відомості з'явилися в публікаціях новин та орієнтуванні правоохоронних органів, незважаючи на початкову вказівку місця народження (Донецьк).

Нагадаємо, в рамках спецоперації Служби безпеки України «Павутина» під удар потрапили військові об'єкти в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. Було знищено та пошкоджено понад 40 стратегічних літаків, включаючи Ту-95МС, Ту-22М3, а також літаки радіолокаційного дозору А-50.

Попередня оцінка втрат від застосування безпілотників становить близько 7 мільярдів доларів.