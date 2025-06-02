Суд у Росії призначив 16 років колонії українському військовому

Засудили українського військового у Росії. Фото: скріншот

У Росії засудили українського військовослужбовця Володимира Ніколенка до 16 років позбавлення волі. Слідство встановило, що військовий нібито брав участь у збройному блокуванні села Ольгівка на Курщині. Про це повідомляє Слідчий комітет.



У відомстві повідомили, що 28 вересня 2024 року Ніколенко нібито планував вчинити теракт у Курській області РФ.



Сказано, що Ніколенко перебував у селі Ольгівка Коренівського району Курської області, у цьому населеному пункті український військовий, на думку російських спецслужб, обладнав спостережно-вогневі позиції, з яких відкривав вогонь по російським військовослужбовцям та мирному населенню, тим самим перешкоджаючи його евакуації.



Раніше ми писали, що в рамках українського проєкту «Хочу до своїх» до Росії було відправлено 70 українців, яких суд звинуватив у колабораціонізмі. Натомість Україна повернула десятки цивільних, яких російська влада утримувала в неволі протягом кількох років.