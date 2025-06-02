У Тольятті дітям вручили шеврони ПВК «Вагнер»

Учасники війни в Україні прийшли до дитсадка Самарської області з подарунками від приватної військової компанії. Після цього найманці сфотографувалися із дітьми.

До дитячого садка №147 «Сосенка» у Тольятті на випускний прийшли вагнерівці та вручили дітям свої іменні шеврони. Про це повідомила вихователька Марина Буйліна, на її допис звернули увагу журналісти.

За словами виховательки, з початку бойових дій керівництво установи активно підтримувало російських військовослужбовців, надсилаючи їм гуманітарну допомогу.

На згадку дошкільнятам вручили шеврони ПВК «Вагнер», а одному з вихованців дістався «особливий знак» від ПВК — «за його патріотичний дух».

ФОТО: Захід пройшов під прапорами ПВК «Вагнер».