Колишній прем'єр-міністр України став академіком РАН — вперше без наукових статей

Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який не опублікував жодної наукової роботи, було обрано академіком Російської академії наук (РАН) з відділення наук про Землю, спеціальність — «гірські науки» Про це пише «СтопКор».

Повідомляється, що він став першим академіком РАН з нульовим індексом Хірша — тобто без наукових публікацій та цитованості у визнаних наукових фахових виданнях.

Джерело: росЗМІ

За його кандидатуру проголосував 521 академік, 14 були проти, 15 утрималися.

Азаров має ступінь доктора геолого-мінералогічних наук та раніше був членом-кореспондентом Національної академії наук України.