Переговори між Україною та РФ закінчилися

Переговори закінчились близько 16:00. Фото: скріншот з відео

У понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд переговорів у турецькому Стамбулі о 15:58. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Переговори делегацій проходили російською мовою, вони тривали понад годину.



Кремлівські ЗМІ уточнили, що продовження переговорів РФ та України сьогодні не буде, оскільки делегації відлетять.



Щодо третього раунду, то він «буде протягом якогось часу».



Переговори між Україною та РФ за посередництва Туреччини розпочались близько 15:00 за Києвом та тривали трохи більше години.



Перший раунд переговорів відбувся 16 травня. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».