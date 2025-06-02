Росія та Україна домовилися: новий обмін буде — подробиці пізніше

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у Стамбулі пройшли переговори між українською та російською делегаціями, на яких досягнуто домовленості щодо наступних етапів обміну полоненими.



«Ми досягли угоди про обмін і найближчим часом оприлюднимо подробиці. Основну увагу приділено тяжко пораненим, хворим, молодим військовослужбовцям, а також питанням передачі тіл загиблих», — зазначив міністр на брифінгу 1 червня.



За його словами, конкретні деталі будуть представлені пізніше.

23-25 травня в рамках масштабного обміну полоненим між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» із російського полону повернулися 11 мешканців Луганської області. Нагадаємо, що першого дня обміну Україна повернула з полону 390 людей, другого — 307 і третього — 303. Серед звільнених є і цивільні.



Раніше заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених у рамках масштабного обміну 1000 на 1000.