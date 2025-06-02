Армія РФ увечері атакувала Краматорськ безпілотниками: є постраждала

Російська армія знову вдарила по Краматорську Донецької області. На цей раз це сталося увечері. Відомо про одну постраждалу. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Росіяни атакували приватний сектор та центральну площу міста. За попередньою інформацією, армія РФ застосувала безпілотники.
«На 17:00 відомо про постраждалу жінку. Також є руйнування», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що вранці 2 червня російські окупанти обстріляли околиці міста.
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