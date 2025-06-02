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Атака «шахеда» на п'ятиповерхівку у Білозерському: під завалами продовжують шукати людей

02 червня 2025, 17:51

Атака «шахеда» на п'ятиповерхівку у Білозерському: під завалами продовжують шукати людей

Наслідки удару по п'ятиповерхівці у Білозерському. Фото: ДСНС Наслідки удару по п'ятиповерхівці у Білозерському. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці удару безпілотника по п'ятиповерховому будинку у центрі міста Білозерське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Під завалами шукають двох людей. Наразі розібрали понад 80 тонн будівельного сміття.

Нагадаємо, що вночі 30 травня по цій п'ятиповерхівці вдарив дрон-камікадзе «Шахед», внаслідок чого поранення отримали мама з сином.

Пізніше стало відомо, що в одному з під'їздів зруйновані три верхні поверхи будинку, а під завалами можуть бути ще дві людини.

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