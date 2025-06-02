МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління дронами РФ на півдні

Удар авіабомбами AASM HAMMER. Фото: кадр із відео

Український МіГ-29 знищив пункт управління російськими безпілотниками разом з операторами на тимчасово окупованій території півдня України. Про це повідомили військові льотчики в блозі «Соняшник».

Удар було завдано високоточними керованими авіабомбами AASM HAMMER, які точно влучили у двоповерхову будівлю, знищивши її повністю.

За словами льотчиків, об'єкт слугував командним пунктом для управління ворожими БПЛА.

Це вже не перша успішна операція українських пілотів: раніше льотчик 39-ї бригади тактичної авіації ЗСУ знищив російський зенітно-ракетний комплекс.