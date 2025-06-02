Переговори України та Росії у Стамбулі: про що домовилися сторони

Переговори України та Росії у Стамбулі 2 червня. Фото: МЗС Туреччини

2 червня українська сторона провела ще одну зустріч з російською делегацією у Стамбулі. Про це під час пресконференції за результатами переговорів повідомив міністр оборони України та голова української делегації на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров.



За його словами, Україна прибула до Туреччини з трьома чіткими пунктами для переговорів – припинення вогню протягом трьох місяців, звільнення всіх військовополонених та повернення викрадених дітей, зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та головою Кремля Володимиром Путіним.



«Декілька днів тому ми поділилися документами з російською стороною. Однак до сьогодні не було жодної реакції щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки», – розповів Умєров.



Голова Міноборони зазначив, що у питанні звільнення військовополонених сторони домовилися зосередитись на конкретних категоріях, а не на цифрах.



«Ми домовилися про обмін важкопоранених та тяжкохворих військовополонених у форматі «всіх на всіх». Друга категорія «всіх на всіх» – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також ми домовилися про повернення тіл загиблих солдатів у форматі «6000 на 6000». Щодо дітей – ми передали іншій стороні список із кількох сотень українських дітей, які були депортовані в Росію. Якщо Росія справді віддана мирному процесу, повернення хоча б половини дітей зі списку стало б позитивним сигналом», – додав він.



Умєров заявив, що Україна та РФ також обговорили зустріч лідерів країн.



«Зустріч лідерів може відбутися із залученням лідерів інших країн – таких, як президент США. Ми запропонували російській стороні провести нову зустріч до кінця цього місяця – з 20 до 30 червня. Це дуже важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі», – сказав голова української делегації.



Помічник Путіна та голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський під час спілкування зі ЗМІ за результатами зустрічі підтвердив передачу Україні «меморандуму з двох частин – щодо припинення вогню та врегулювання війни», а також домовленості про обміни військовополоненими та тілами загиблих солдатів.



«При цьому загальна «стеля» в обміні молодими солдатами буде не менше однієї тисячі людей з кожного боку - можливо більше», – зазначив Мединський.



Голова російської делегації сказав, що РФ нібито запропонувала конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, щоб командири могли підібрати тіла своїх солдатів.

Нагадаємо, що переговори між українською та російською сторонами у Стамбулі тривали понад годину.