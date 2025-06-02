У Білозерському на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи: з-під завалів дістали фрагменти тіл

Аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Білозерському. Фото: ДСНС

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого п'ятиповерхового будинку у місті Білозерське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



У ході розбору завалів рятувальники дістали фрагменти тіл та передали їх для подальшої ідентифікації загиблих. Загалом бійці ДСНС розібрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, що вночі 30 травня по цій п'ятиповерхівці вдарив дрон-камікадзе «Шахед», внаслідок чого поранення отримали мама з сином.



Пізніше стало відомо, що в одному з під'їздів зруйновані три верхні поверхи будинку, а під завалами можуть бути ще дві людини.