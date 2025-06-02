Північ Сумщини під тиском: ворог рветься до Сум

Просування ЗС РФ. Фото: DeepState

Ситуація на півночі Сумської області продовжує погіршуватися через постійний тиск російських військ і чисельну перевагу піхоти. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.



За словами українських бійців, після знищення скупчень противника росіяни швидко перекидають нові сили. Вдається стримувати атаки, але кількість живої сили ворога створює значну напругу на фронті.



За попередніми даними, уточнюється статус населених пунктів, які могли бути вже захоплені, — Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. У Кіндратівці помічено скупчення російської піхоти. В Олексіївці ворог був зупинений на північних околицях, але продовжує застосовувати тактику постійних атак. Бої тут особливо запеклі. Допомагає погода — українські бійці активно використовують артилерію та безпілотники.



Водночас ворог намагається обійти оборону через Яблунівку та Юнаківку, однак просування ускладнене зруйнованою інфраструктурою.



Основний напрямок російської атаки — селище Хотінь. Його штурм може дозволити ворогу наблизитися до Сум на відстань 20-25 км, у межах досяжності FPV-дронів. Географія місцевості (висоти) грає проти України, а надійної протидії російським дронам поки що немає.



Також бійці повідомляють про нестачу особового складу і підкреслюють, що пріоритет має бути відданий обороні.

Нагадаємо, російські війська окупували село Костянтинівка на Сумщині, а також просунулися в районі Олексіївки.