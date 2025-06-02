Дрон ЗСУ уникнув обстрілу і вразив машину росіян

Окупанти стріляють по дрону ЗСУ. Фото: кадр із відео

Український FPV-дрон ухилився від спроби збиття і влучно вразив машину російських військ. Відео опубліковано в Telegram-каналі WarArchive.

Тим часом Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів. За даними цей час, зафіксовано 67 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити українські сили біля десяти населених пунктів. Сили оборони успішно відбили 17 атак, ще 5 бойових зіткнень тривають.

Також ворог завдав авіаційного удару по Миролюбівці.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сумської області продовжує погіршуватися через постійний тиск російських військ та чисельну перевагу піхоти.