Армія РФ двічі атакувала рятувальників під Запоріжжям: поранені 12 людей

Наслідки удару по пожежній частині у селищі Степногірськ на Запоріжжі. Фото: ДСНС

2 червня російські війська FPV-дронами вдарили по будівлі пожежного підрозділу і службових авто рятувальників, які рухалися дорогою в селищі Степногірськ Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Внаслідок атаки поранення отримали 12 рятувальників. Усіх їх госпіталізували. Стан 48-річного бійця ДСНС лікарі оцінюють як вкрай важкий, решта – перебувають у стані середньої тяжкості.



У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області розповіли, що внаслідок прямого влучання серйозно пошкоджені будівля пожежно-рятувальної частини та пожежні машини.



Під час евакуації поранених у стабпункт окупанти знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

Нагадаємо, що у місті Білозерське Донецької області на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали фрагменти тіл.