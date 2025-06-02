Росія намагається наступати на кількох напрямках: один із «найгарячіших» – Покровський, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росіяни намагаються проводити наступальні операції на кількох напрямках фронту. Про це під час спілкування з журналістами за результатами переговорів у Стамбулі повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, одні з «найгарячіших» напрямків – Сумський та Покровський.



«Ми не даємо всіма своїми силами росіянам накопичувати максимальний «ударний кулак» для того, щоб просуватися вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють і міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою дають відповідний результат», – наголосив президент.

Нагадаємо, що 2 червня Україна та Росія провели новий раунд переговорів у Стамбулі. Сторони домовилися про обмін кількох категорій військовополонених та передачу тіл загиблих солдатів.