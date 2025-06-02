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Безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області: загинули російські військові

02 червня 2025, 21:47

Безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області: загинули російські військові

Атака БПЛА на Воронезьку область. Фото: кадр із відео Атака БПЛА на Воронезьку область. Фото: кадр із відео

У ніч на 2 червня дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Внаслідок атаки загинули двоє російських військовослужбовців. Влада регіону атаку на авіацентр приховала, як і факт загибелі військових.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що в результаті атаки постраждалих немає, а пошкодження отримали кілька будинків та автомобілів.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито «перехопила та знищила» 16 безпілотників над Воронезькою областю.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації «Павутина», внаслідок якої уражений 41 літак стратегічної авіації на аеродромах РФ.

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