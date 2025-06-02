Росія у травні наростила атаки та окупувала найбільшу кількість української території у 2025 році – DeepState

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

У травні російська армія наростила наступальні зусилля на 19% порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомили аналітики DeepState.



Особливо активно окупанти наступали на початку та наприкінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак.



«Якщо у квітні в середньому за добу було 154,8 атак, то у травні це число зросло до 183,6. І якщо у квітні росіяни всього двічі за добу проводили понад 190 атак, то у травні таких днів було вже 13. Найважчим було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій», – розповіли аналітики.



Також, за даними DeepState, у травні війська Росії окупували 449 квадратних кілометрів української території, що є найгіршим показником у 2025 році.



У травні динаміка втрат території перевищила межу до 200 квадратних кілометрів на місяць, яка тривала з лютого.



Найбільше втраченої території в районі прориву загарбників на трасі «Покровськ-Костянтинівка», де окуповано близько 200 квадратних кілометрів, а також внаслідок наступальної операції ЗС РФ на Сумщині, де станом на кінець травня було втрачено щонайменше 110 квадратних кілометрів. На ці дві ділянки припадає 70% усіх втрат території.



«Крім того, помітні просування у ворога були в районі села Багатир і поблизу кордону з Дніпропетровщиною – по 45-50 квадратних кілометрів. На Лиманському відрізку ворог дещо призупинився та окупував лише 28 квадратних кілометрів, але до кінця місяця ситуація поблизу села Карпівка почала погіршуватися і бої там тривають. Фактично на ці п'ять ділянок припадає 95% всіх просувань ворога», – резюмували у DeepState.

Нагадаємо, що Росія намагається наступати на кількох напрямках, один із «найгарячіших» – Покровський.