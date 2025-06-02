Російська армія обстріляла селище під Дружківкою: виникла масштабна пожежа на підприємстві

Вранці 2 червня російські війська завдали удару по селищу Старорайське Дружківської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Виникла пожежа на території місцевого підприємства: загорілися приміщення гаража, їдальні та допоміжної споруди.
Рятувальники запобігли поширенню вогню та загасили пожежу на загальній площі 1018 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 2 червня війська Росії завдали серії ударів по Краматорську та району, внаслідок чого є загиблі та поранені.