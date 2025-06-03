Українські дрони атакували Росію та Крим — МО РФ

У ніч на 3 червня Міністерство оборони Росії повідомило про знищення восьми українських безпілотників, зафіксованих над різними регіонами країни та анексованим Кримом.

Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

За даними відомства, три дрони були збиті над територією Криму, ще два - над Курською областю, два — над Білгородською, і один — над акваторією Азовського моря.



«Всі безпілотники були літакового типу», — уточнили в Міноборони. Там також заявили, що «атаку було успішно відбито засобами протиповітряної оборони, спробу завдання удару по об'єктах на території Росії запобігли».

У місті Рильськ Курської області один із дронів, за інформацією губернатора, потрапив у приватний будинок.

За його словами, загиблих та постраждалих немає. Інцидент потрапив на відео.

МО РФ не уточнило, чи були руйнації в інших регіонах. При цьому останніми днями влада Росії регулярно заявляє про зростання кількості атак з використанням безпілотників на прикордонних і тимчасово окупованих територіях, підкреслюючи збільшення інтенсивності нальотів.

Нагадаємо, У ніч на 2 червня дрони атакували авіаційний центр у Воронезькій області РФ. Внаслідок атаки загинули двоє російських військовослужбовців. Влада регіону атаку на авіацентр приховала, як і факт загибелі військових.