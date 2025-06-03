Четверо контрактників, які втекли з ростовського полігону, досі в розшуку

Четверо військовослужбовців-контрактників, які втекли в травні з полігону в Ростовській області, досі перебувають у розшуку. Імовірно, пішли через тимчасово окуповані території на Урал.

Втеча сталася в ніч з 8 на 9 травня, коли вони не з'явилися в частині видачі спорядження. Загалом тоді з території частини втекли десятеро людей. Шістьох вдалося затримати одразу.

Про це раніше повідомляв у Telegram-каналі колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На сьогоднішній момент пошуки решти продовжуються вже другий місяць, повідомляє ростовське видання «Південний федеральний».

Розшук ведеться у кількох російських регіонах, а також на тимчасово окупованих українських теренах. Звідти, ймовірно, і попрямували на Урал четверо втікачів. Там їх сліди губляться.

З повідомлення Андрющенка йдеться, що деякі з військовослужбовців були засуджені і підписали контракт, щоб уникнути відбування покарання. Серед них були ті, хто вже побував на передовій.

На момент втечі вони перебували на ростовському полігоні для подальшої передислокації. Тобто сама втеча відбулася в період підготовки до відправки на СВО.