ППО збила 75 російських дронів у ніч на 3 червня

ППО України. Фото: 114 БрТА

У ніч на 3 червня, починаючи з 23:30 2 червня, російські сили атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронамі-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Основними напрямками удару стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області.



Станом на 09:00 українські сили протиповітряної оборони знищили 75 ворожих безпілотників — 60 із них було збито вогневими засобами, ще 15 було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.







При цьому зафіксовано влучання повітряних цілей в 11 населених пунктів. Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше 2 червня російські війська завдали удару по селищу Старорайське Дружківської громади.