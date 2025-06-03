Доба на Донеччині: троє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілів росіян

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 2 червня, вбили трьох цивільних у Донецькій області. Також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 2 червня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Яблонівці та 1 у Краматорську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3237 осіб, отримали поранення — 7237. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вранці 2 червня російські війська завдали удару по селищу Старорайське Дружківської громади.