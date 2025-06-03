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Доба на Донеччині: троє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілів росіян

03 червня 2025, 09:38

Доба на Донеччині: троє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілів росіян

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 2 червня, вбили трьох цивільних у Донецькій області. Також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 2 червня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Яблонівці та 1 у Краматорську», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3237 осіб, отримали поранення — 7237. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що вранці 2 червня російські війська завдали удару по селищу Старорайське Дружківської громади.

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