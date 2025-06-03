Удар по центру Сум: один загиблий, троє поранених

Результат удару по Сум ЗС РФ. Фото: Кордон.Медіа

Унаслідок удару російських військ по центру Сум загинули та постраждали мирні жителі. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«На місці влучення повністю згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється. Наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники», - зазначив він.



За даними видання «Кордон.Медіа», внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Інформація про руйнування і стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, основний напрямок російської атаки в Сумській області — селище Хотінь. Його штурм може дозволити ворогу наблизитися до Сум на відстань 20-25 км, у межах досяжності FPV-дронів.