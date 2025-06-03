DeepState: російські війська просунулися на Донеччині у чотирьох населених пунктів

Російська армія продовжує поступ на Донбасі.

Увечері 2 червня карту бойових дій було оновлено: відзначено наступ російських сил у районі чотирьох населених пунктів Донецької області, повідомляють аналітики DeepState.

Просування окупаційних військ зафіксовано поблизу Часового Яру, Маркового, Одрадного, а також у Андріївці.

Про ці зміни аналітики повідомили 3 червня разом із оновленням своєї інтерактивної карти.

Нагадаємо, у травні російська армія наростила наступальні зусилля на 19% порівняно з попереднім місяцем. Особливо активно окупанти наступали на початку та наприкінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак. Минулого місяця війська Росії окупували 449 квадратних кілометрів української території.