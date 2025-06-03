Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 12 російських літаків після операції «Павутина»

Генеральний штаб ЗСУ вранці, 3 червня, опублікував дані про втрати ЗС РФ на фронті. У зведенні вперше оприлюднили інформацію про втрати літаків армії РФ після спецоперації «Павутина».



Як зазначається, кількість знищених російських літаків збільшилась до 12 одиниць. Російська армія з початку широкомасштабного вторгнення втратила 384 літаки.



Втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:

особового складу – близько 990 800 (+1100) осіб ліквідовано;

танків – 10 881 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 22 671 (+8) од.;

артилерійських систем – 28 623 (+48) од.;

РСЗВ - 1402 (+1) од.;

засоби ППО – 1176 (+1) од.;

вертольотів – 336 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126) од.;

крилатих ракет – 3271 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 50 607 (+145) од.;

спеціальної техніки – 3905 од.

Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. У свою чергу голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.



«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.