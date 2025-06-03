Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 12 російських літаків після операції «Павутина»

Генеральний штаб ЗСУ вранці, 3 червня, опублікував дані про втрати ЗС РФ на фронті. У зведенні вперше оприлюднили інформацію про втрати літаків армії РФ після спецоперації «Павутина».
Як зазначається, кількість знищених російських літаків збільшилась до 12 одиниць. Російська армія з початку широкомасштабного вторгнення втратила 384 літаки.
Втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.
Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. У свою чергу голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.
«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.
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