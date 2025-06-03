СБУ затримала «крота» ФСБ у штурмовій бригаді Нацгвардії

Затримано агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Харкові агента ФСБ, який долучився до лав штурмової бригади Національної гвардії. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.



За даними слідства, затриманим виявився 42-річний мобілізований житель Харкова, який проходив службу на посаді командира взводу. Він передавав російським спецслужбам координати штабів, навчальних центрів і запасних пунктів дислокації свого підрозділу. Також він мав передати куратору списки офіцерів і чисельність бригади.



Крім того, агент коригував повітряні удари Росії по позиціях свого ж підрозділу. В обмін ФСБ пообіцяла йому «евакуацію» на територію РФ через лінію фронту на Харківському напрямку.

СБУ викрила і затримала агента до моменту реалізації плану. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з російською розвідкою.



За інформацією слідства, фігурант сам вийшов на ФСБ через родичів — колишніх російських військових, які мешкають у РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.