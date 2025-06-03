У Краматорську майже 3000 абонентів залишилися без газу: причина

У Краматорську майже 3 тисячі домогосподарств залишилося без газу. Фото: Донецькоблгаз

У Краматорську пошкоджено систему газопостачання внаслідок російських обстрілів. Без газопостачання виявилося 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу «Ясногорівський». Про це повідомили у фейсбук «Донецькоблгаз».



«Минулої доби ворог завдав удару по місту, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали абонентів державного сектора перекрити газові крани на газових приладах, абонентів приватного сектору міста — перекрити запірний пристрій газопроводом-введенням до будинку.



«Також наголошуємо, що пуск газу після завершення ремонтних робіт буде здійснюватися спеціалістами Краматорського УГГ. Самовільне відновлення газопостачання є порушенням правил безпеки систем газопостачання», — резюмували у пресслужбі.



Раніше ми писали, що 2 червня російська армія завдала серії ударів по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак на місто загинула одна людина, ще дві – отримали поранення. Пошкоджено промзону, адмінбудівлю, магазин та інфраструктуру.