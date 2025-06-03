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Росія просувається на Костянтинівському напрямку

03 червня 2025, 12:22

Росія просувається на Костянтинівському напрямку

Просування РФ Просування РФ

Російські війська продовжують наступ на Костянтинівському напрямку і домагаються тактичних успіхів на правому фланзі. Про це повідомляє телеграм-канал «Офіцер+».

За інформацією джерела, за останні дні противник просунувся на ділянці між населеними пунктами Попів Яр і Полтавка. В обох випадках росіяни встановили контроль над частиною цих територій.

«Фактична лінія бойового зіткнення проходить по краю так званої сірої зони. Але якщо ворог закріпився й облаштував постійні позиції — все, що позаду, вже стає червоною зоною», - наголошується в повідомленні.

Ситуація залишається напруженою, бої тривають.

Нагадаємо, Росія у травні наростила атаки та окупувала найбільшу кількість української території у 2025 році.

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