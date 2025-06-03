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Дрон зафіксував Суми перед ударом: 25 постраждалих

03 червня 2025, 13:04

Дрон зафіксував Суми перед ударом: 25 постраждалих

Суми в об'єктиві російського розвіддрона Суми в об'єктиві російського розвіддрона

Місто Суми опинилося в зоні дії російських розвідувальних дронів. Українські телеграм-канали поширюють фото з камери ворожого БПЛА, зняті безпосередньо біля міста.



Від села Олексіївка, де точаться бої, до Сум — менше ніж 30 км.

Від Олексіївки до Сум менше ніж 30 км.

Сьогодні вранці, близько 9:00, російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по центральній частині Сум. Зафіксовано щонайменше п'ять влучень. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад. У місті розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки.

За даними МОЗ, 25 людей постраждали й були доставлені до лікарень. Одна жінка померла в медустанові. На лікуванні залишаються 24 людини, серед них — троє дітей.

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Місто продовжує перебувати під загрозою повторних атак і ведеться спостереження з боку російських БПЛА.

Нагадаємо, основний напрямок російської атаки в Сумській області — селище Хотінь. Його штурм може дозволити ворогові наблизитись до Сум на відстань 20–25 км, в межах досяжності FPV-дронів.

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