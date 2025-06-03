Війська РФ вранці обстріляли Костянтинівку: у місті є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Вранці у вівторок, 3 червня, російські військові обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни застосували реактивну систему залпового вогню «Смерч» з невіддільною фугасною головною частиною 9М542.



«Внаслідок обстрілу зафіксовано чотири влучення по території міста. На щастя, серед мирного населення постраждалих немає», — уточнив він.





Окрім того, російський обстріл пошкодив фасади багатоквартирних та приватних житлових будинків, а також лінії газопостачання.



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