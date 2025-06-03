РФ обстріляла Чистоводівку з РСЗВ: двоє загиблих, троє поранених

Російські війська обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості. Попередньо, атаку було завдано з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
«Дані оновлюються, люди продовжують звертатися по медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальні служби, уточнюється масштаб руйнувань.
Раніше сьогодні вранці, близько 9:00, російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по центральній частині міста Суми.
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