РФ обстріляла Чистоводівку з РСЗВ: двоє загиблих, троє поранених

Результат удару по цивільних у Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Російські війська обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості. Попередньо, атаку було завдано з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).



«Дані оновлюються, люди продовжують звертатися по медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.



На місці працюють рятувальні служби, уточнюється масштаб руйнувань.

Раніше сьогодні вранці, близько 9:00, російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по центральній частині міста Суми.