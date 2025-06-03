Окупанти повідомили про обстріл Сватового: пошкоджено будівлю

Тимчасово окуповане місто Сватове Луганської області потрапило під обстріл 3 червня. Через атаку не працює відділення МФЦ (багатофункціональний центр). Про це повідомляє пресслужба «Мінцифри ЛНР».



Загарбники повідомили, що пошкоджено будівлю, також вибито вікна. Персонал та людей евакуювали.



Постраждалих серед працівників немає.



Раніше ми писали, що потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області.