СБУ вразила Кримський міст — цього разу під водою

Кримський міст вразила СБУ Фото: пресслужба

Служба безпеки України вчергове провела спецоперацію. На цей раз під ударом українських спецслужб опинився Кримський міст. Про це повідомили у пресслужбі.



«Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.



Голова СБУ Василь Малюк контролював всі дії, заявивши, що Кримський міст — законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ.



«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — резюмував він.



Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.



«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.