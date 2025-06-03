У РФ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст

Російські ЗМІ повідомили, що Кримський міст знову атакували. Про це повідомляють телеграм-канали.



«Силами ЧФ ВМФ та берегової охорони — знищено БЕК ЗС України», — передає телеграм-канал «Романов Лайт».



Однак поки що офіційних коментарів від російської окупаційної влади немає, в Україні також нічого не повідомляють.



Інформація уточнюється.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України вкотре провела спецоперацію. На цей раз під ударом українських спецслужб опинився Кримський міст. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкту. І сьогодні, без жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій було активовано.