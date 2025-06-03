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«Дронів дуже багато і дорога дуже небезпечна»: волонтер показав, як відбувається евакуація з Покровська

03 червня 2025, 16:27

«Дронів дуже багато і дорога дуже небезпечна»: волонтер показав, як відбувається евакуація з Покровська

Волонтери евакуювали мешканців Покровська. Фото: скриншот Волонтери евакуювали мешканців Покровська. Фото: скриншот

Російські окупанти продовжують атакувати прифронтовий Покровськ Донецької області, при цьому в місті досі залишаються цивільні. Волонтери допомагають з евакуацією, зокрема житель Кривого Рогу Олег Леонтьєв їздить до міста та вивозить людей у безпечніші населені пункти України. Про це йдеться у новому сюжеті «Новин Донбасу».

Волонтер разом із командою долає небезпечні маршрути, щоб вивезти сім'ї, зокрема літніх людей, дітей і навіть свійських тварин, у безпечніші регіони, де їм надається тимчасове житло та підтримка.

Попри постійні обстріли, у місті залишаються близько 2000 людей. Пересуватися містом з кожним днем стає все складніше, проте волонтери намагаються приїжджати та надавати допомогу цивільному населенню.

«Бувають такі моменти, що доводиться машину ховати і пішки пів кілометра… 500-300 метрів йти пішки та шукати людей. Дуже небезпечно, ти дивишся вгору, вправо, вниз. Скрізь. Дуже заважають птахи. Ти їх плутаєш із дроном, коли вони верещать. Тому що дронів дуже багато там і дорога навіть пішки дуже небезпечна», — розповідає Олег Леонтьєв.

Крім того, волонтер також приїхав до Мирнограда, який зазнає обстрілів армії РФ. У місті майже немає людей.

Мешканка міста Курахове Оксана, яка півтора року тому приїхала до Мирнограда, знову готується до евакуації. Разом із сином та домашнім вихованцем наважилася виїхати через постійні обстріли.

«Загострилася ситуація, дуже активні бойові дії. Літають ракети, літають дрони, загалом дитина боїться і ми наважилися на те, що треба зберегти дитині життя та виїхати», — розповіла вона.

Леонтьєв усіх евакуйованих вивозить до Павлограда Дніпропетровської області.

«Намагаємось нагодувати, намагаємось оформити 10800 по дорозі, у Павлограді, разом із благодійним фондом. Потім розвозимо: Дніпро, Кривий Ріг, безкоштовно. У Кривому Розі допомагаємо хостелом на 21 день. Допомагає одна організація, і приймає наших людей, яких ми вивозимо», — розповів чоловік.

За словами Леонтьєва, такі поїздки є вкрай небезпечними, нещодавно російський дрон упав поряд із машиною. Тому волонтер закликає всіх жителів Донеччини погоджуватися на евакуацію, щоб зберегти собі життя.



Раніше ми писали, що близько 277 тисяч людей продовжують проживати на підконтрольній українській владі території Донецької області. Серед них — 20 953 дитини.

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