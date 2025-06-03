МіГ-29 ЗСУ вдарив по базі ЗС РФ та складу БК у Тьоткіно

Авіаудар по Тьоткіно. Фото: кадр із відео

МіГ-29 Збройних сил України завдав удару по місцю базування живої сили та боєкомплектів російської армії в населеному пункті Тьоткіно. Про це повідомляється в блозі українських військових льотчиків «Соняшник».



За інформацією джерела, внаслідок удару було уражено позиції особового складу та склад із боєприпасами.



«Варто відзначити зміну підходу росіян. Тепер вони тримаються далі від лінії фронту, в основному працює "земля". Невже жарт про ПУ Patriot на причіп уже не такий вже й жарт?» - ідеться в повідомленні.



Офіційного підтвердження інформації від Генштабу ЗСУ поки що не надходило.

Нагадаємо, пілот 39-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України знищив російський зенітно-ракетний комплекс.