ЗСУ підтвердили знищення 41 літака на аеродромах РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрати авіації противника внаслідок спецоперації Служби безпеки України, проведеної 1 червня 2025 року по військових аеродромах на території Росії.
За даними, оприлюдненими 3 червня о 16:00, після додаткової верифікації розвідданих, загальні втрати російських військ склали 41 військовий літак. Серед знищених — стратегічні бомбардувальники та інші типи бойової авіації.
Загальні втрати авіації РФ зросли на 41 літак — дані Генштабу ЗСУ на 3 червня 2025 року.
«Обробка отриманої інформації з різних джерел вимагала часу, проте тепер ми публікуємо оновлену таблицю загальних втрат», - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, СБУ вдарила по аеродромах РФ, дрони наводилися на бомбардувальники за допомогою штучного інтелекту.
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