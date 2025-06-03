ЗСУ підтвердили знищення 41 літака на аеродромах РФ

Секунди до удару: літаки РФ в об'єктиві українського БПЛА

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрати авіації противника внаслідок спецоперації Служби безпеки України, проведеної 1 червня 2025 року по військових аеродромах на території Росії.



За даними, оприлюдненими 3 червня о 16:00, після додаткової верифікації розвідданих, загальні втрати російських військ склали 41 військовий літак. Серед знищених — стратегічні бомбардувальники та інші типи бойової авіації.

Загальні втрати авіації РФ зросли на 41 літак — дані Генштабу ЗСУ на 3 червня 2025 року.

«Обробка отриманої інформації з різних джерел вимагала часу, проте тепер ми публікуємо оновлену таблицю загальних втрат», - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, СБУ вдарила по аеродромах РФ, дрони наводилися на бомбардувальники за допомогою штучного інтелекту.