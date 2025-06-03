Армія РФ вдарила по селу під Краматорськом: з-під завалів зруйнованого складу дістали тіло загиблого

Наслідки обстрілу села Сергіївка на Донеччині. Фото: ДСНС

Вночі 3 червня російська армія завдала удару по селу Сергіївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Зруйнований склад. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС виявили та вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка.



Усього розібрали 42 тонни зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Нагадаємо, що у місті Білозерське Донецької області на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали фрагменти тіл.