Армія РФ вдарила по селу під Краматорськом: з-під завалів зруйнованого складу дістали тіло загиблого

Вночі 3 червня російська армія завдала удару по селу Сергіївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Зруйнований склад. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС виявили та вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка.
Усього розібрали 42 тонни зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені.
Нагадаємо, що у місті Білозерське Донецької області на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали фрагменти тіл.